Российские бойцы получат балаклавы с защитой от СВЧ-излучений и костюмы КОМБРИГ

Российские военнослужащие получат балаклавы со специальной защитой от сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Как сообщает RG.ru, изделия изготовлены из тканей с различным покрытием, включающим графен, медь, никель и серебро.

Такие материалы обеспечивают экранирование от электромагнитных волн, что повышает защищённость личного состава в условиях современного боя, где активно применяются средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

Помимо балаклав, российские бойцы будут оснащены лёгкими двусторонними всесезонными костюмами КОМБРИГ, которые также обладают экранирующими свойствами. Универсальность экипировки позволяет использовать её в различных климатических условиях и оперативно менять окраску в зависимости от местности.

Интеграция защитных функций непосредственно в элементы формы избавляет военнослужащих от необходимости носить дополнительные громоздкие средства защиты, сохраняя мобильность и комфорт при выполнении боевых задач.

А ранее Life.ru сообщал, что российские военные получат новый «Ястреб» в ноябре. В настоящее время разработка проходит заключительные испытания и апробацию. Систему создали совместно с Фондом перспективных исследований для противодействия беспилотникам.