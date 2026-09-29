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Опубликовано 29 сентября, 18:11

Российские бойцы получат балаклавы с защитой от СВЧ-излучений и костюмы КОМБРИГ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие получат балаклавы со специальной защитой от сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Как сообщает RG.ru, изделия изготовлены из тканей с различным покрытием, включающим графен, медь, никель и серебро.

Такие материалы обеспечивают экранирование от электромагнитных волн, что повышает защищённость личного состава в условиях современного боя, где активно применяются средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

Помимо балаклав, российские бойцы будут оснащены лёгкими двусторонними всесезонными костюмами КОМБРИГ, которые также обладают экранирующими свойствами. Универсальность экипировки позволяет использовать её в различных климатических условиях и оперативно менять окраску в зависимости от местности.

Интеграция защитных функций непосредственно в элементы формы избавляет военнослужащих от необходимости носить дополнительные громоздкие средства защиты, сохраняя мобильность и комфорт при выполнении боевых задач.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские военные получат новый «Ястреб» в ноябре. В настоящее время разработка проходит заключительные испытания и апробацию. Систему создали совместно с Фондом перспективных исследований для противодействия беспилотникам.

Больше новостей о современных вооружениях, беспилотниках и российских оборонных разработках — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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