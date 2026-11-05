Российские бойцы помогли ВСУ избавиться от очередного американского «алюминиевого гроба»
Минобороны сообщило об уничтожении американского БТР М113 в зоне СВО
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Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО американский бронетранспортёр М113, который ранее получил прозвище «алюминиевый гроб» из-за недостаточной защищённости экипажа. Бронемашину поразили подразделения группировки войск «Запад», сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, российские бойцы нанесли удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и подразделений территориальной обороны. Боевые действия проходили в районах населённых пунктов Студенок и Смородьковка Харьковской области, а также Богородичное и Крымки в ДНР.
В результате украинские войска потеряли две боевые бронированные машины, включая американский М113. Кроме того, российские военные поразили 12 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии.
Американский бронетранспортёр М113 был принят на вооружение ещё в 1960 году. Машина предназначена прежде всего для перевозки военнослужащих и оснащена алюминиевым бронированным корпусом. При этом её защита ограничена, особенно при воздействии современных противотанковых средств.
Ранее российские военные продемонстрировали совместную работу разведывательного беспилотника ZALA Z-16 и реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» на Харьковском направлении. По информации производителя дронов, беспилотник обнаружил крупный склад боеприпасов ВСУ, местоположение которого выдали регулярно подъезжавшие к ангару военные грузовики. Разведчики передали координаты артиллеристам, после чего расчёт «Торнадо-С» нанёс удар по объекту.