Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО американский бронетранспортёр М113, который ранее получил прозвище «алюминиевый гроб» из-за недостаточной защищённости экипажа. Бронемашину поразили подразделения группировки войск «Запад», сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские бойцы нанесли удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и подразделений территориальной обороны. Боевые действия проходили в районах населённых пунктов Студенок и Смородьковка Харьковской области, а также Богородичное и Крымки в ДНР.

В результате украинские войска потеряли две боевые бронированные машины, включая американский М113. Кроме того, российские военные поразили 12 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии.

Американский бронетранспортёр М113 был принят на вооружение ещё в 1960 году. Машина предназначена прежде всего для перевозки военнослужащих и оснащена алюминиевым бронированным корпусом. При этом её защита ограничена, особенно при воздействии современных противотанковых средств.