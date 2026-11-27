Российские дипломаты продолжают помогать соотечественникам, которые хотят покинуть сектор Газа. Сейчас прорабатывается вопрос о выезде из палестинского анклава трёх человек. Для этого необходимо получить согласования израильских и иорданских властей. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Юлия Овсянникова.

«На данном этапе в адрес представительства продолжают поступать обращения от соотечественников с просьбой помочь им выехать из анклава. Оперативно оказываем им содействие в этом вопросе, включая получение необходимых согласований от властей Израиля и Иордании. По состоянию на 26 ноября 2026 года прорабатываем вопрос о выходе из анклава трёх соотечественников», — рассказала дипломат.

Таким образом, работа по организации выезда россиян из Газы продолжается в индивидуальном порядке. В представительстве принимают обращения и помогают заявителям пройти необходимые процедуры согласования с властями стран, через которые должен быть организован выезд.