Российский гражданин, работавший врачом-хирургом в секторе Газа, погиб в результате израильского авиаудара по больнице «Насер» в городе Хан-Юнис. Информацию о его смерти подтвердили в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации, сообщает ТАСС.

«12 ноября в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу „Насер“ в городе Хан-Юнис в секторе Газа погиб гражданин Палестины, имевший также гражданство Российской Федерации», — заявила пресс-секретарь российского представительства Юлия Овсянникова.

По словам дипломата, погибший осуществлял профессиональную деятельность в качестве хирурга и в момент атаки находился непосредственно на рабочем месте.

Ранее стало известно, что жертвой удара стал Разак Абу Шейра, выпускник Воронежского медицинского университета. Об этом РИА Новости сообщил брат погибшего, уточнив, что медик находился на дежурстве в ночь на 12 ноября.

В результате удара по медицинскому комплексу погибли шесть человек, включая врача, пациентов и сотрудников больницы. Более 20 человек получили ранения.

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение удара по территории больницы. Израильские военные утверждают, что целью операции был высокопоставленный представитель ХАМАС и другие участники вооружённого крыла движения, якобы находившиеся внутри медицинского комплекса.

По версии ЦАХАЛ, помещения больницы использовались для военных целей. В ХАМАС эти обвинения отвергли.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации вокруг медицинского комплекса «Насер» в Хан-Юнисе, где в феврале 2024 года израильские военные проводили операцию. Тогда российский журналист, находившийся на территории больницы, перестал выходить на связь.