Оператор рассказал российским СМИ об израильских танках у больницы в Газе и пропал
Оператор не выходит на связь с РИА "Новости" из окружённой ЦАХАЛ больницы в Газе
Оператор Мохаммед аль-Хилу, работающий с РИА "Новости", перестал выходить на связь из окружённого израильской армией больничного комплекса "Насер" в Хан-Юнисе в секторе Газа. В последний раз он сообщал о положении в клинике в ночь на субботу, передаёт агентство.
Аль-Хилу находился в больнице для съёмок видеоматериала о ситуации в Хан-Юнисе. Около часа ночи он вышел на связь и рассказал, что израильские танки замыкают кольцо окружения вокруг комплекса. Он пояснил, что "поймать" Интернет можно только на пятом этаже медучреждения.
"Когда начали подходить танки, большинство коллег смогли уйти. Я и ещё несколько журналистов остались в кольце", — сказал оператор. После этого связаться с ним больше не получилось.
Напомним, что конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года. Члены палестинского движения объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Премьер министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить войска из Газы до полной победы израильской стороны. Тем не менее в США заявляют о планах склонить Израиль к перемирию. Американская администрация полагает, что это помешает Нетаньяху возобновить конфликт с прежней интенсивностью.
ТАСС / АР / Ariel Schalit