Оператор рассказал российским СМИ об израильских танках у больницы в Газе и пропал

Оператор Мохаммед аль-Хилу, работающий с РИА "Новости", перестал выходить на связь из окружённого израильской армией больничного комплекса "Насер" в Хан-Юнисе в секторе Газа. В последний раз он сообщал о положении в клинике в ночь на субботу, передаёт агентство.

Аль-Хилу находился в больнице для съёмок видеоматериала о ситуации в Хан-Юнисе. Около часа ночи он вышел на связь и рассказал, что израильские танки замыкают кольцо окружения вокруг комплекса. Он пояснил, что "поймать" Интернет можно только на пятом этаже медучреждения.