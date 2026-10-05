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Опубликовано 5 октября, 08:51

Российские дроны атаковали электроподстанцию Кочеток в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска поразили электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. Объект указан в опубликованной 5 октября сводке Минобороны РФ об ударах по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

«Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены: в Харьковской области электроподстанция Кочеток», — сообщили в ведомстве.

Речь идёт об атаках вечером 4 октября и в ночь на 5 октября. По информации министерства, удары по энергетическим объектам, портам и морским судам наносились беспилотниками. В Одесской области целью стал портовый пункт Вилково. Как уточнили военные, его задействовали для переброски грузов военного назначения.

Российские войска ударили по портовому пункту Вилково с военными грузами для ВСУ
Российские войска ударили по портовому пункту Вилково с военными грузами для ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о поражении четырёх сухогрузов в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По данным оборонного ведомства, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.

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Андрей Бражников
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