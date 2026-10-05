Российские дроны атаковали электроподстанцию Кочеток в Харьковской области

Российские войска поразили электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. Объект указан в опубликованной 5 октября сводке Минобороны РФ об ударах по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

«Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены: в Харьковской области электроподстанция Кочеток», — сообщили в ведомстве.

Речь идёт об атаках вечером 4 октября и в ночь на 5 октября. По информации министерства, удары по энергетическим объектам, портам и морским судам наносились беспилотниками. В Одесской области целью стал портовый пункт Вилково. Как уточнили военные, его задействовали для переброски грузов военного назначения.

Ранее Life.ru рассказывал о поражении четырёх сухогрузов в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По данным оборонного ведомства, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.