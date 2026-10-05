Российские дроны атаковали электроподстанцию Кочеток в Харьковской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска поразили электроподстанцию Кочеток в Харьковской области. Объект указан в опубликованной 5 октября сводке Минобороны РФ об ударах по инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
«Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены: в Харьковской области электроподстанция Кочеток», — сообщили в ведомстве.
Речь идёт об атаках вечером 4 октября и в ночь на 5 октября. По информации министерства, удары по энергетическим объектам, портам и морским судам наносились беспилотниками. В Одесской области целью стал портовый пункт Вилково. Как уточнили военные, его задействовали для переброски грузов военного назначения.
Ранее Life.ru рассказывал о поражении четырёх сухогрузов в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По данным оборонного ведомства, суда использовались для доставки военных грузов в интересах ВСУ.
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