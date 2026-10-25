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Опубликовано 25 октября, 18:31

Российские дроны атаковали в Чёрном море судно, перевозившее грузы для ВСУ

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Российские беспилотники атаковали сухогруз, который направлялся в Одессу с грузами для украинской армии. Судно попало под удар непосредственно во время движения по морю, сообщили в Минобороны России. Транспорт использовался для доставки имущества, необходимого ВСУ.

«На переходе морем поражён сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ
Один — в порту, второй — в море: ВС РФ ударили по двум сухогрузам с грузами для ВСУ

Ранее Минобороны России сообщало об ударе по другому сухогрузу, который, по утверждению ведомства, перевозил военное имущество в районе Одессы. Как писал Life.ru 17 октября, судно находилось в 40 километрах южнее порта и было атаковано во время движения по Чёрному морю. В министерстве заявили, что на борту находились грузы военного и двойного назначения.

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Полина Никифорова
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