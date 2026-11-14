Российские FPV-перехватчики сбили воздушными таранами несколько тяжёлых беспилотников ВСУ, летевших вглубь страны. По данным Минобороны РФ, расчёты центра «Рубикон» уничтожили цели на больших высотах, в том числе дальнобойные аппараты FP-2 и «Анубис».

Дроны-перехватчики «Рубикона» тараном сбили тяжёлые беспилотники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В перечень поражённых целей также вошли B-2 и «Чаклун-В». Военное ведомство опубликовало кадры работы операторов, сопроводив их сообщением о применении воздушных таранов. Точное количество сбитых аппаратов не уточняется.

FP-2 способен нести около 100 килограммов боевой нагрузки и преодолевать до двух тысяч километров. У «Анубиса» заявленная масса взрывчатки составляет около 50 килограммов, а дальность полёта достигает 1,5 тысячи километров.

Другие поражённые аппараты имели меньшие характеристики. B-2 способен нести до пяти килограммов нагрузки на расстояние до 150 километров. «Чаклун-В» оснащается боевой частью массой около шести килограммов, а его дальность оценивается в 70–120 километров.