Российские кёрлингисты проиграли спор в CAS: Суд сохранил отстранение сборных

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет на участие российских сборных по кёрлингу в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что жалобы национальной федерации и спортсменов не были удовлетворены.

«CAS подтверждает, что две апелляции, поданные Федерацией кёрлинга России и российскими спортсменами в связи с участием россиян в международных соревнованиях, были отклонены», — заявили представители арбитража.

Решение по обоим обращениям вынесли 13 октября. Российская сторона пыталась оспорить продление ограничений, действующих в отношении отечественных команд.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение российских спортсменов до конца 2026 года. Решение приняли с учётом рекомендаций Международного олимпийского комитета, а также мнений национальных федераций и организаторов турниров. В World Curling объяснили ограничения необходимостью «обеспечить безопасность участников соревнований».