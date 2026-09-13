Российские паралимпийские пловцы взяли 92 медали и возглавили зачёт ЧЕ в Турции

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию в турецком Коджаэли. Российские спортсмены завоевали 92 награды.

На счету россиян 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. По числу наград и побед сборная опередила остальных участников турнира.

Вторую строчку заняла Италия. Её спортсмены получили 29 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых наград. Третье место досталось сборной Украины, которая завершила соревнования с 25 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Российские пловцы выступали на чемпионате Европы под национальным флагом. На церемониях награждения в честь победителей также звучал гимн России.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла командный зачёт XIX чемпионата мира по спортивной аэробике в испанской Памплоне. Золотые медали по итогам командного турнира получили 18 российских спортсменов. В чемпионате, который проходил с 11 по 13 сентября на арене «Наварра», участвовали более 350 атлетов из разных стран.