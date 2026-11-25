Российские поклонники не сразу узнали 47-летнего Витаса на кадрах с юбилейного концерта в китайском Гуанчжоу. Некоторые пользователи соцсетей даже предположили, что вместо артиста на сцену вышел его двойник.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/esther_slytherin

Выступление состоялось 20 ноября в рамках гастрольного тура, посвящённого 20-летию творческой деятельности Витаса в Китае. В Поднебесной у исполнителя настолько преданные поклонники, что некоторые из них специально изучают русский язык, чтобы понимать смысл его песен.

Видеозаписями с концерта поделилась местная жительница. Девушка восхитилась вокальными данными артиста и рассказала, что, сидя в первых рядах, могла слышать его голос даже без микрофона. Однако русскоязычные пользователи обратили внимание прежде всего на изменения во внешности певца. Тогда поклонница вступилась за своего кумира. Она призвала пользователей уважительно относиться к артисту и напомнила, что возрастные изменения естественны для любого человека.

Тем временем Витас продолжает гастроли по Китаю. После Гуанчжоу он выступил в Шанхае, а следующим пунктом юбилейного тура, согласно публикации на странице артиста в китайской соцсети Weibo, станет Ханчжоу.

Напомним, ещё в декабре 2024 года выступление Витаса в Китае вызвало бурные обсуждения из-за необычных движений певца на сцене. Тогда его продюсер Сергей Пудовкин объяснил поведение артиста особенностями сценической театрализации.