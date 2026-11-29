Российские пользователи iPhone массово жалуются на взлом Telegram
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Владельцы iPhone всё чаще жалуются, что потеряли доступ к своим аккаунтам в Telegram после перехода по ссылке, полученной в чате. Некоторым пользователям пока не удалось вернуть доступ к переписке, сообщает RT.
По данным издания, злоумышленники привязывают учётные записи к другим адресам электронной почты. В пабликах также пишут, что со взломанных аккаунтов неизвестные рассылают спам пользователям из Азии.
Напомним, ранее Telegram предупредил владельцев iPhone с устаревшей версией iOS об угрозе кражи данных. В уведомлении мессенджер рекомендовал установить доступные обновления iOS.