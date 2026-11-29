Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае
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Российские школьники завоевали шесть медалей на Китайской национальной олимпиаде по математике (CMO 2026), проходившей в Гуанчжоу с 23 ноября. Каждый участник российской сборной удостоился награды, сообщили в Правительстве России.
Золотую медаль получил москвич Савва Дятлов. Ещё пять участников команды стали серебряными призёрами, четверо из них — ученики петербургского Президентского физико-математического лицея № 239.
С успешным выступлением школьников поздравил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что достижения ребят свидетельствуют о высоком уровне отечественной математической школы.
Министр просвещения Сергей Кравцов также отметил вклад педагогов в подготовку юных математиков.
Российские школьники участвуют в Китайской национальной олимпиаде с середины 1990-х годов. Для сборной этот турнир служит важным этапом подготовки к Международной математической олимпиаде.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил российских школьников с завоеванием шести золотых медалей на международной олимпиаде по астрономии. Соревнования прошли на федеральной территории «Сириус» и объединили представителей 14 стран. Президент отдельно поблагодарил педагогов, наставников и родителей юных астрономов.
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