Российским штурмовикам при освобождении Зоревки в Запорожской области пришлось преодолевать заминированные подступы и скрытые в лесополосах позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Подробности боёв раскрыли военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток», о чём сообщает Минобороны РФ.

Боец с позывным Хоттабыч рассказал, что украинские подразделения ожидали наступления и заранее подготовили ловушки. Самым сложным было добраться до лесополосы через открытое поле или водные преграды, поскольку замаскированные устройства практически сливались с травой.

Один из укреплённых опорных пунктов, по словам штурмовика, не удавалось уничтожить даже беспилотниками. Вскрыть позицию получилось только с помощью противотанковой мины.

Военнослужащий с позывным Бурый также рассказал о прямых столкновениях в лесополосах. По его словам, одна из групп наткнулась на ДРГ и времени на принятие решения практически не осталось. В самом селе ВСУ оборудовали подземные проходы между домами и устанавливали растяжки.

По данным Минобороны, российские подразделения взяли под контроль район обороны площадью более четырёх квадратных километров вместе с Зоревкой. Ведомство заявило о потерях ВСУ до двух взводов, а также об уничтожении пяти автомобилей, трёх наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Занятие Зоревки позволило группировке «Восток» расширить зону контроля западнее Коммунаровки и создать условия для дальнейшего продвижения на этом участке Запорожской области.

Ранее командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что операцию по окружению украинской группировки в Харьковской области российские военные готовили около недели. По словам комдива, украинское командование не ожидало такого развития событий.