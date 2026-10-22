Российские силовики сообщили об уничтожении ДРГ ССО Украины под Сумами
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Диверсионно-разведывательная группа 3-го полка сил специальных операций Украины, по данным российских силовых структур, уничтожена в ходе боестолкновения на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил собеседник в российских силовых структурах.
По его словам, в результате боя также погибли несколько украинских офицеров. Других подробностей произошедшего собеседник агентства не привёл.
Ранее Армия России ударила ракетами по крупнейшей теплоэлектроцентрали в Киеве. ПВО даже не пыталась перехватить цели из-за отсутствия снарядов. Всего было слышно не менее 20 взрывов в районе крупнейшей на Украине ТЭЦ-5, расположенной в Голосеевском районе города, и ТЭЦ-4 в Днепровском районе. А также несколько ракет прилетело по целям в районе завода «Антонов». В небе сверкали вспышки, на местах прилётов начался пожар. Предварительно, использовалось не менее 15 ракет «Циркон» и «Оникс-М».
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