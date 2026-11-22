Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки отражали над восемью регионами России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Всего в сводке Минобороны упоминаются десять территорий, включая две морские акватории. Информация о возможных разрушениях и пострадавших в сообщении не приводится.