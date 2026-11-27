Российские теннисисты разных возрастов установили национальный рекорд по числу побед на международных турнирах за календарный год. К 27 ноября они выиграли 694 соревнования — от детских до профессиональных. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«На сегодня выиграно 694 турнира — от детей до профессионалов. Участвовали в соревнованиях в 94 странах, выиграли в 69. В прошлом году на это время было 667 побед, сейчас — 694, а рекорд за всё время был 686. То есть мы уже на восемь турниров больше выиграли, чем когда-либо», — сказал Тарпищев.

Глава ФТР считает, что к концу 2026 года российские спортсмены могут впервые преодолеть отметку в 700 побед. Сейчас теннисисты продолжают выступать в Египте и Китае. По прогнозу Тарпищева, итоговый результат может составить 705–706 выигранных турниров.

«Ещё будут турниры, наши сейчас играют в Египте, Китае. Думаю, что будет 705–706 побед», — отметил собеседник агентства.

Число побед российских теннисистов на международных соревнованиях увеличивается с 2021 года. Тогда спортсмены выиграли 534 турнира, в 2022 году — 588, в 2023-м — 611, в 2024-м — 683, а в 2025-м — 686. Нынешний результат уже на восемь побед превысил прежний рекорд.