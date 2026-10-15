Российские туристы, отдыхающие на Маврикии, оказались в сложной ситуации из-за вспыхнувших на острове массовых беспорядков. По сообщениям издания SHOT, отдыхающим настоятельно рекомендуют не покидать территорию отелей из-за высокого уровня опасности на улицах.

Российские туристы оказались заблокированы в отелях Маврикия из-за беспорядков. Видео © X / intelynx

Наиболее напряжённая обстановка наблюдается в районе Ла-Голетт, где проходят протестные акции. Дороги, ведущие к популярной достопримечательности Ле-Морн, перекрыты, поэтому добраться туда возможно только длинными объездными путями через горные районы. Ситуация резко изменилась всего за несколько дней: если ранее туристы могли свободно передвигаться по острову, то сейчас многие вынуждены оставаться внутри гостиничных комплексов.

Туристическая инфраструктура также пострадала: организаторы массово отменяют экскурсии, в том числе популярные выезды к китам, из-за нестабильной ситуации и отсутствия персонала. В ряде локаций введен комендантский час с 20:30 до 06:00. Ситуацию осложняет бытовой кризис: в отелях наблюдается острая нехватка воды, проблемы с поставками которой, по прогнозам, могут сохраняться до декабря.

Причиной народных волнений, в частности, стали длительные перебои с водоснабжением, инфляция и тяжелые социально-экономические условия. В некоторых регионах острова воды не было неделями.

Обстановка на Маврикии обострилась после инцидента 9 октября, когда полицейский ранил 27-летнюю женщину. В последующие дни в нескольких районах страны начались протесты, сопровождавшиеся перекрытием дорог и столкновениями с правоохранителями. Ранее Life.ru рассказывал о предупреждении российского посольства из-за массовых беспорядков на Маврикии. Тогда соотечественникам рекомендовали отказаться от необязательных автомобильных поездок, избегать массовых скоплений людей и по возможности объезжать центральные и западные районы острова.