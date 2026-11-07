Заболеваемость гриппом во Вьетнаме остаётся на обычном для сезона уровне. Массовых жалоб на плохое самочувствие от организованных российских туристов не поступало. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«По информации опрошенных РСТ туроператоров, на данный момент массовых жалоб на заболевание от организованных российских туристов во Вьетнаме не поступало. По сообщениям страховых компаний, массовых обращений также нет, а заболеваемость гриппом остаётся на обычном для сезона уровне», — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что уже направили запросы принимающим компаниям во Вьетнаме для получения дополнительных сведений. Ситуацию продолжают отслеживать.