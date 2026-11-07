Российские туристы пожаловались на случаи заболевания с высокой температурой, сильным кашлем и головной болью на популярном вьетнамском курорте Нячанг. По словам отдыхающих, местные врачи не всегда могут установить точный диагноз, ограничиваясь назначением лекарств. Среди заболевших есть дети. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали туристы, симптомы нередко появляются вскоре после приезда во Вьетнам и напоминают грипп. Люди жалуются на насморк, резкое повышение температуры и затяжной кашель. При этом установить, какой именно возбудитель вызывает заболевание, пока не удалось.

Один из отдыхающих сообщил, что его дочь почувствовала недомогание вечером. Сначала у девочки появился насморк, однако уже на следующее утро поднялась высокая температура и началась сильная головная боль. Родители незамедлительно отвезли ребёнка в больницу.

По словам отца, местные медики предположили, что девочка заразилась циркулирующим на курорте вирусом гриппа. Однако конкретный тип инфекции врачи не назвали, а точный диагноз не установили. Ребёнку назначили противовирусные препараты.

С похожими трудностями столкнулась 39-летняя туристка из Москвы. Женщина рассказала, что уже три недели страдает от сильного кашля, который никак не проходит. Она обращалась к врачам и даже сделала компьютерную томографию стоимостью около 12 тысяч рублей, но причину затяжного заболевания, по её словам, специалисты так и не определили.

Некоторые отдыхающие предполагают, что распространение болезни может быть связано с загрязнёнными кондиционерами в гостиницах. Однако подтверждений этой версии нет. Туристы также выражают недовольство тем, что им назначают противовирусные препараты и антибиотики без объяснения точной причины недомогания.