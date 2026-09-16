Российские военные отбили попытку штурмовиков ВСУ выйти из окружения под Гогино

Российские войска пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения в районе населённого пункта Гогино Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Гогино Харьковской области», — сказано в сводке МО РФ 16 сентября.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения вокруг украинских формирований и расширять внешнюю зону контроля. В Минобороны заявили, что за минувшие сутки потери ВСУ в районе окружения составили до 50 военнослужащих.

Также в военном ведомстве сообщили, что с начала месяца общие потери украинских подразделений в этом районе превысили 600 человек.

Ранее около 500 солдат ВСУ были ликвидированы внутри окружения в районе Волчанска на северо-востоке Харьковской области. Российские ВС продолжают усиливать давление на находящиеся в окружении украинские силы. Прежде сообщалось, что в так называемом волчанском кольце могут находиться до 2 тысяч военнослужащих ВСУ.