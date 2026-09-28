Российские военнослужащие взяли в плен троих бойцов ВСУ, у которых обнаружили документы о прохождении военной подготовки во Франции. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Сергей Александров.

По словам заместителя командира роты третьего батальона 27-й гвардейской дивизии 589-го полка, украинских военных обнаружили в блиндаже после зачистки опорного пункта. Российские бойцы продолжили продвижение по траншеям, нашли военнослужащих и после разоружения допросили их.

«Это были люди, которые учились во Франции. Очень много встречалось документов. Видать, они там подготавливали офицеров, когда офицеров брали. У них корочки были, что они прошли обучение», — рассказал Александров.

Он отметил, что подготовка во Франции занимала около полутора месяцев. По словам военнослужащего, в ходе допроса пленные рассказали о расположении подразделений ВСУ, численности личного состава и техники, инженерных заграждениях и других объектах. Возраст троих пленных, как уточнил Александров, составлял примерно от 35 до 45 лет.

Франция продолжает участвовать в подготовке украинских военнослужащих. 24 сентября Life.ru сообщал, что Париж готовится к возможному размещению военного контингента на Украине после прекращения огня, при этом одной из заявленных задач французских военных может стать обучение украинской армии.