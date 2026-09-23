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Специальная военная операция

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Опубликовано 23 сентября, 03:11

Воюющие на стороне РФ бывшие бойцы ВСУ взяли в плен группу украинских солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, в составе которого служат бывшие военнослужащие ВСУ, взяли в плен группу украинских солдат на Красноармейском направлении. Об этом рассказал командир разведгруппы батальона с позывным Борзый, ранее служивший в украинском спецназе.

По его словам, бойцы получили информацию о высадке группы украинских военных неподалёку от их позиций. Перед разведгруппой поставили задачу атаковать противника и взять как можно больше военнослужащих в плен.

«Мы зашли, окружили их с обеих сторон, взяли. Они начали сдаваться, мы их вывели»,приводит слова командира ТАСС.

Батальон имени Максима Кривоноса сформировали три года назад из бывших военнослужащих ВСУ.

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Ранее бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко, перешедший на сторону России, рассказал о настроениях среди украинских военных и жителей. По его словам, они готовы рассматривать уступки ради прекращения боевых действий.

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Лия Мурадьян
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