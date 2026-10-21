Российские военные поразили питавшую военную логистику Киева подстанцию «Нивки»

Российские войска нанесли результативный удар по критически важному объекту энергетической инфраструктуры, задействованному в обеспечении украинских военных формирований. Информацию об этом распространило Министерство обороны Российской Федерации.

Главной целью атаки стала узловая высоковольтная станция, мощности которой напрямую использовались киевским режимом для поддержки оборонного производства и снабжения тыловых объектов.

«В результате удара поражены: электроподстанция ПС-330 „Нивки“, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в г. Киеве», — пояснили в Минобороны.

Поражение узла столь высокого класса напряжения создаёт серьёзные перебои в ремонте и производстве вооружений на столичных предприятиях, а также парализует работу ключевых логистических хабов, через которые военные грузы распределяются по линии фронта.

Ранее логистический центр «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области попал под удар российских беспилотников. По данным Минобороны РФ, на территории объекта находился складской комплекс, который использовался для обеспечения украинской армии. Атака была проведена днём 20 октября. Помимо логистических объектов, российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Одной из целей стал комплекс «Эпицентр-К».