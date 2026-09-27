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Опубликовано 27 сентября, 15:10

Российские военные поразили сухогруз, который направлялся в Одессу для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сухогруз, который направлялся в порт Одесса с имуществом для обеспечения ВСУ, был уничтожен силами ВС РФ. Данное заявление сделало Минобороны России 27 сентября.

В министерстве уточнили, что на борту находились военное имущество и грузы двойного назначения. Другие детали, включая тип судна и обстоятельства поражения, не приводятся.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию ударов по объектам военной и портовой инфраструктуры ВСУ на Южном направлении. Удары пришлись по порту Килия. Там располагались критически важные объекты военной логистики и командования противника. Среди поражённых целей — штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины, пункт базирования Госпогранслужбы, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ и объекты причальной инфраструктуры.

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Юлия Сафиулина
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