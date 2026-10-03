Российские военные сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные сорвали ротацию подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Группу обнаружили на Каховском направлении, сообщили 3 октября в Минобороны России.

«На Каховском направлении расчёты войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно выявили и ликвидировали группу живой силы противника, пытавшуюся скрытно провести ротацию и перемещение сил на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские расчёты также поразили оборудованные ВСУ блиндажи и укрытия. Численность группы и другие подробности операции в ведомстве не назвали.

В министерстве добавили, что подразделения беспилотных систем продолжают наблюдение за правым берегом Днепра. Российские военные также контролируют маршруты снабжения и выявляют огневые позиции противника.

Ранее российские военные поразили в северо-западной части Чёрного моря сухогруз, который, по данным Минобороны, следовал в Одессу с военным имуществом. Название судна и характер груза ведомство не уточняло. Днём ранее российская сторона сообщала об ударе по другому сухогрузу с военным грузом для ВСУ.