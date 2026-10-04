Российские военные уничтожили командный пункт штаба механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, удар был нанесён в районе населённого пункта Избицкое на Харьковском направлении.

«Подтверждено уничтожение КП штаба механизированного батальона 72-й ОМБр в районе Избицкого. Есть жертвы среди офицеров и сержантов», — сообщил источник.

Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР ликвидировали помощника начальника службы авиации и ПВО 88-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ Александра Штокалюка. По данным российских силовых структур, он погиб 29 сентября в результате авиаудара.