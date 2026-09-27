Российские военные установили контроль над Хрипунами
Российские подразделения продолжают вытеснять противника с укреплённых рубежей в приграничье. Армия добилась очередного тактического успеха на сложнейшем участке фронта.
В оборонном ведомстве сообщили, что «ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Хрипуны Харьковской области».
Российские военные установили контроль над Хрипунами в Харьковской области. Фото © Telegram / Минобороны
Штурмовые группы действовали при мощной поддержке авиации и ствольной артиллерии. Огневой вал позволил оперативно подавить укрепленные огневые точки противника и сломить сопротивление закрепившихся отрядов.
Российские военные установили контроль над Хрипунами в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны
После прорыва обороны бойцы заняли доминирующие высоты и узловые перекрестки села. На освобожденной территории саперы приступили к обезвреживанию оставленных мин и неразорвавшихся снарядов.
К 24 сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ Бузова и Хижнякова, а также о боях за Рубленое и Хрипуны внутри кольца. Одновременно российские войска расширяли внешнюю зону контроля в районах Петропавловки, Приколотного и Лозовой. За несколько дней до этого ведомство сообщало, что с 5 сентября российские подразделения заняли девять населённых пунктов и сократили контролируемую ВСУ территорию на 152 кв. км. В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило, что ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь сёл под Харьковом.
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