Российские военные установили контроль над Хрипунами

К 24 сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ Бузова и Хижнякова, а также о боях за Рубленое и Хрипуны внутри кольца. Одновременно российские войска расширяли внешнюю зону контроля в районах Петропавловки, Приколотного и Лозовой. За несколько дней до этого ведомство сообщало, что с 5 сентября российские подразделения заняли девять населённых пунктов и сократили контролируемую ВСУ территорию на 152 кв. км. В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило, что ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь сёл под Харьковом.