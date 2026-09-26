Российские военные выкосили четверть объектов для интернета ВСУ

Около 25% украинских объектов, обеспечивающих интернет и поддержку Starlink для ВСУ, выведены из строя. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Удары по центрам обработки данных в Киеве привели к частичной остановке украинского телевещания. В частности, прекращено вещание телеканалов «Новости Live», «Мы — Украина+» и «Армия.ТВ». Также зафиксированы перебои в работе ресурсов «Прямой», «Суспильне медиатека» и «Бробакс».

По словам собеседника агентства, сбои затронули не только телевидение. Проблемы возникли в работе социальных сетей и видеосервисов. Жители Киева не могут открыть YouTube и другие ресурсы.

Напомним, ранее стало известно, что киевский дата-центр Cosmonova перестал работать после атаки. Специалисты сейчас переносят данные и восстанавливают инфраструктуру. Характер повреждений и сроки полного возвращения сервисов в Cosmonova не раскрывают. Минобороны РФ сообщало о поражении центра обработки данных в Киеве. Объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддерживал систему спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. Удар нанесли ночью с помощью беспилотников.