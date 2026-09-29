Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 07:19

Российские войска разделили гарнизон ВСУ в районе Орехова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские войска рассекают группировку ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«К западу, югу и востоку от Орехова наши войска рассекают группировку противника», — заявил собеседник агентства.

По его словам, дробление украинских сил на отдельных участках должно ослабить оборону ВСУ в районе города. Давление на этом участке продолжается с нескольких направлений. До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения вышли к трассе Н-08 в районе Орехова, продвинувшись со стороны Новопавловки.

ВС РФ разнесли складской терминал «Белогородка» для производства БПЛА под Киевом
ВС РФ разнесли складской терминал «Белогородка» для производства БПЛА под Киевом

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы начали разделять оборону ВСУ непосредственно в Орехове. Тогда в силовых структурах отметили, что одна часть украинского гарнизона отсекается от другой.

Больше новостей о ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar