Российские войска разделили гарнизон ВСУ в районе Орехова

Российские войска рассекают группировку ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«К западу, югу и востоку от Орехова наши войска рассекают группировку противника», — заявил собеседник агентства.

По его словам, дробление украинских сил на отдельных участках должно ослабить оборону ВСУ в районе города. Давление на этом участке продолжается с нескольких направлений. До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения вышли к трассе Н-08 в районе Орехова, продвинувшись со стороны Новопавловки.

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы начали разделять оборону ВСУ непосредственно в Орехове. Тогда в силовых структурах отметили, что одна часть украинского гарнизона отсекается от другой.