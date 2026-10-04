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Опубликовано 4 октября, 14:19

Российские войска уничтожили украинскую РЛС обнаружения воздушных целей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей», — говорится в сводке.

ВС РФ применили ФАБ-250 и ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР и под Сумами
ВС РФ применили ФАБ-250 и ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР и под Сумами

В сентябре Life.ru рассказывал об уничтожении трёх радиолокационных станций и радиорелейной станции связи ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. По данным Минобороны, для ударов тогда применили беспилотники «Герань-4 сикер».

Больше новостей о вооружении и боевой технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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