Российские войска уничтожили украинскую РЛС обнаружения воздушных целей

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей», — говорится в сводке.

В сентябре Life.ru рассказывал об уничтожении трёх радиолокационных станций и радиорелейной станции связи ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. По данным Минобороны, для ударов тогда применили беспилотники «Герань-4 сикер».