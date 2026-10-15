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Опубликовано 15 октября, 11:51

Российские войска установили контроль над Нефёдовкой и Чёрным под Харьковом

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продолжают успешные наступательные действия в зоне проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие полностью установили контроль над населёнными пунктами Нефёдовка и Чёрное, расположенными на территории Харьковской области.

Об этом официально заявили в Министерстве обороны Российской Федерации в рамках оперативной сводки о ситуации на линии боевого соприкосновения.

В ходе активных действий передовые штурмовые отряды при поддержке артиллерийских расчётов и армейской авиации выбили подразделения украинских формирований с занимаемых рубежей, закрепились на стратегически важных позициях и обеспечили надежный контроль над указанными территориями. Бойцы ВС РФ продолжают укреплять занятые секторы и развивать тактический успех на данном направлении фронта.

Российские войска продвигаются в Доброполье: За сутки освобождены 142 здания
Российские войска продвигаются в Доброполье: За сутки освобождены 142 здания

Ранее Минобороны сообщало о тяжёлых боях в районе Доброполья в ДНР. 12 октября российские военные сорвали попытку ВСУ деблокировать окружённые подразделения в городе, а 14 октября подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в городской застройке. Бои идут и на подступах к Доброполью, где ВС РФ расширяют зону контроля.

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Оксана Попова
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