Российские войска взяли под контроль Аннополье на Харьковщине

Российские военнослужащие взяли под контроль населённый пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Бои за село велись в рамках расширения внешней зоны контроля группировки войск «Север». Ещё 7 октября оборонное ведомство сообщало о боевых действиях за Аннополье, Приколотное и Котовку.

Аннополье — село на северо-востоке Харьковской области, в районе Волчанска, расположено возле реки Хотомля — притока Северского Донца. Ближайшие населённые пункты — Петропавловка, Гарбузовка и Новоалександровка. Среди более крупных ориентиров — посёлок Белый Колодезь к северо-западу, город Волчанск дальше в том же направлении и Старый Салтов к юго-западу.

Ранее Life.ru писал, что российские подразделения продолжают наступление на нескольких участках в Харьковской области. По данным Минобороны, группировка «Север» одновременно сжимает кольцо окружения украинских сил на северо-востоке региона и расширяет зону контроля за его пределами.