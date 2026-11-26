Российские врачи 48 минут реанимировали девочку во время рейса над Африкой
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Экстренная медицинская помощь потребовалась девочке на борту самолёта, следовавшего из Алжира в Тиндуф. Во время полёта у ребёнка остановилось сердце, и трое представителей Русской гуманитарной миссии — Забил Алекперов, Илья Марей и Илья Космачёв — взяли на себя проведение реанимации.
Среди пассажиров рейса SF2340 находились три медика. Примерно через час и двадцать минут после вылета они обнаружили, что девочке-инвалиду стало плохо. Они приступили к сердечно-лёгочной реанимации, которую пришлось проводить до приземления.
Для оказания помощи ребёнку самолёт направили в Адрар. За 48 минут работы российским специалистам удалось поддерживать жизнедеятельность девочки до передачи алжирским врачам, сообщает Baza.
Ранее якутские врачи извлекли пулю из грудной клетки восьмилетнего мальчика, получившего ранение из пневматического оружия. Извлекать пулю размером 5×3 мм медикам пришлось в непосредственной близости от сердца. Она находилась в передненижнем отделе средостения возле перикарда — оболочки, окружающей сердечную мышцу. Восстановление ребёнка прошло без осложнений, сейчас он уже дома.