Экстренная медицинская помощь потребовалась девочке на борту самолёта, следовавшего из Алжира в Тиндуф. Во время полёта у ребёнка остановилось сердце, и трое представителей Русской гуманитарной миссии — Забил Алекперов, Илья Марей и Илья Космачёв — взяли на себя проведение реанимации.

Среди пассажиров рейса SF2340 находились три медика. Примерно через час и двадцать минут после вылета они обнаружили, что девочке-инвалиду стало плохо. Они приступили к сердечно-лёгочной реанимации, которую пришлось проводить до приземления.

Для оказания помощи ребёнку самолёт направили в Адрар. За 48 минут работы российским специалистам удалось поддерживать жизнедеятельность девочки до передачи алжирским врачам, сообщает Baza.