Якутские врачи извлекли пулю из грудной клетки восьмилетнего мальчика, получившего ранение из пневматического оружия. О спасении ребёнка рассказали в «Максе» Национального центра медицины имени М. Е. Николаева.

В Якутске врачи извлекли пулю, застрявшую рядом с сердцем ребёнка. Фото © МАХ / РБ1-НЦМ

Опасное ранение диагностировали ещё в районной больнице. Результаты рентгенографии и компьютерной томографии показали наличие инородного тела в правой плевральной полости. Для дальнейшего лечения мальчика доставили в хирургическое отделение Педиатрического центра.

Извлекать пулю размером 5×3 мм медикам пришлось в непосредственной близости от сердца. Она находилась в передненижнем отделе средостения возле перикарда — оболочки, окружающей сердечную мышцу. Чтобы свести к минимуму травматичность операции, специалисты использовали видеоэндоскопическое оборудование, позволившее обойтись без больших разрезов.

Восстановление ребёнка прошло без осложнений, сейчас он уже дома. Генеральный директор Национального центра медицины Станислав Жирков выразил благодарность хирургам и другим сотрудникам, участвовавшим в спасении мальчика.

Ранее Life.ru писал, что врачи подмосковного Центра имени Рошаля спасли подростка из Белгородской области с металлическим осколком в сердце. Для удаления инородного тела из правого желудочка хирурги подключили пациента к аппарату искусственного кровообращения. Лечение заняло 27 дней.