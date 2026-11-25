Кузбасские врачи спасли десятилетнего мальчика из Тувы, который перенёс клиническую смерть из-за тяжёлых нарушений сердечного ритма. Ребёнка доставили в регион вертолётом санитарной авиации, после чего экстренно перевезли в кардиоцентр и имплантировали ему кардиовертер-дефибриллятор. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своём канале в MAX.

По словам главы регионального Минздрава, критическое состояние ребёнка возникло ещё до его прибытия в Кемерово. После приземления в аэропорту десятилетнего пациента оперативно доставила в Кузбасский кардиоцентр бригада Центра медицины катастроф.

Специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний провели мальчику имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации под наблюдением врача-кардиолога детского кардиохирургического отделения и получает необходимое лечение.

Вместе с ребёнком из Республики Тыва в Кузбасс доставили ещё одного пациента — 34-летнего мужчину. На него упала плита, в результате чего он получил серьёзные повреждения позвоночника.

Мужчину госпитализировали в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров имени святой великомученицы Варвары в Ленинске-Кузнецком. Медики диагностировали у него компрессионные переломы трёх позвонков и оскольчатые переломы поперечных отростков.

Операция мужчине не потребовалась: врачи выбрали консервативное лечение. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении, соблюдает постельный режим и носит жёсткий корсет. В ближайшее время специалисты планируют начать постепенную вертикализацию пациента, добавить лечебную физкультуру и физиотерапию.

Как отметил Андрей Тарасов, обоим пациентам удалось своевременно оказать необходимую специализированную помощь благодаря работе санитарной авиации и медицинских бригад.