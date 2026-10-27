Российским бобслеистам продлили запрет на выступления в двойках и четвёрках

Российские бобслеисты продолжат оставаться вне международных соревнований в двойках и четвёрках. Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) большинством голосов сохранил ограничения для этих дисциплин. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

При этом российским спортсменам разрешили выступать в скелетоне и монобобе в нейтральном статусе. В отличие от прошлого сезона, для его получения не потребуется проходить дополнительные проверки.

«Конгресс IBSF большинством голосов принял решение допустить до участия в международных стартах только скелетонистов и монобоб», — рассказал Пегов.

По словам главы российской федерации, представители европейских стран пока не готовы поддержать возвращение российских экипажей двоек и четвёрок. При этом отечественная сторона рассчитывала на более широкое восстановление допуска к соревнованиям.

Пегов подчеркнул, что Федерация бобслея России не намерена отказываться от дальнейшей борьбы за права спортсменов. Эту работу планируется продолжить совместно с Олимпийским комитетом России.

Таким образом, решение IBSF не предусматривает полноценного возвращения россиян на международные старты. Возможность выступать сохраняется лишь в отдельных дисциплинах и без национальной символики.