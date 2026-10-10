Российский боец Мазик после ранения на СВО освоил управление дронами
Боец Мазик. Обложка © RT
Российский военнослужащий с позывным Мазик после ранения сменил штурмовую работу на управление FPV-дронами. Теперь его расчёт прикрывает наступающих бойцов от украинских беспилотников. Оборудование порой приходится нести несколько километров по открытой местности.
«Тяжело, но тащим. Бывает, проходим до позиций 6 км, по открыткам преодолеваем с грузом», — отметил собеседник RT.
В спецоперации он участвует с 2022 года. Службу начинал в 104-й бригаде обеспечения, а в 2025-м перешёл в штурмовое подразделение. Во время одного из заданий закрепился в доме с двумя украинскими солдатами и предложил им сдаться.
После этого командование ВСУ направило по зданию артиллерийский огонь и дроны. Оба украинских военнослужащих погибли, а российский боец получил ранение. Позднее, освоив новую специальность, он вместе с расчётом защищал штурмовиков от беспилотников при продвижении к посёлку Берёзовое в ДНР.
Ранее священник из Курганской области после 30 лет церковного служения отправился на СВО и стал штурмовиком. Сослуживцам он не рассказывал о своём прошлом, поскольку не хотел особого отношения.
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