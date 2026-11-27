Россия продолжает прорабатывать с США договорённости о поставках дизельного топлива. Минэнерго РФ находится в контакте с американским ведомством по этому вопросу, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Они в контакте с американским Минэнерго», — сказал Новак, отвечая на вопрос о ситуации со сделкой.

Договорённости о поставках российского дизеля обсуждались 9 октября во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам беседы российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

В тот же день Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе непосредственно в США. Документ действует до 7 апреля 2027 года. При этом он не разрешает проводить списания со счетов Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ в американских финансовых учреждениях.

Россия со своей стороны частично сняла ограничения на экспорт дизельного топлива. Новак ранее сообщал, что в октябре страна готова поставить на экспорт 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — 500 тысяч тонн, а в декабре — до миллиона тонн. В перспективе объём поставок может вырасти до трёх миллионов тонн в месяц.

Ранее сообщалось, что Россия резко нарастила экспорт дизельного топлива. За 19 дней ноября было поставлено больше, чем за весь октябрь.