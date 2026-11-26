Россия резко увеличила поставки дизельного топлива и газойлей за рубеж. Только за первые 19 дней ноября страна отправила на внешние рынки 1,48 миллиона тонн нефтепродуктов — на 34,6% больше, чем за весь октябрь. Это максимальный показатель с июня, когда объём отгрузок достиг 1,86 миллиона тонн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные S&P Global Commodities at Sea (CAS).

Главными покупателями российского дизеля стали Турция и Египет, куда с начала месяца направили 462 тысячи и около 240 тысяч тонн топлива соответственно. Для обеих стран эти показатели стали самыми высокими с июня. Ещё одну партию весом 30 тысяч тонн должны отправить в Бразилию.

Особенно заметно экспорт вырос с 12 по 19 ноября. За этот период зарубежные поставки увеличились на 27% относительно предыдущей недели и достигли 552 тысяч тонн. При этом в годовом выражении ноябрьские отгрузки сократились на 45%.

Нарастить экспорт, несмотря на повреждения нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников, удалось благодаря накопленным запасам топлива. Однако аналитики допускают, что в декабре объём зарубежных поставок снизится до 1–1,3 миллиона тонн на фоне продолжающегося ремонта предприятий.