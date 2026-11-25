Дефицит топлива на российском рынке компенсируют за счёт поставок из ближнего и дальнего зарубежья. При этом нехватка горючего сохраняется на фоне ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«На текущий момент ситуация нормальная, хотя есть, безусловно, дефицит, который покрывается за счёт внешних поставок», — сказал он журналистам. По словам Новака, власти принимают необходимые меры, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом.

Вопрос о продолжении импорта бензина в 2027 году пока остаётся открытым. Как пояснил вице-премьер, дальнейшие решения будут зависеть от возможностей российских НПЗ по переработке нефти и объёмов поставок на внутренний рынок. Правительство намерено оперативно реагировать на изменение ситуации.

Ранее Новак поручил проверить поставки топлива в регионы. Власти намерены проанализировать логистические маршруты, чтобы своевременно выявлять возможные перебои с бензином и дизелем.

Кроме того, вице-премьер потребовал ускорить восстановление российских НПЗ и продолжить импорт нефтепродуктов. Эти меры должны помочь стабилизировать снабжение внутреннего рынка.