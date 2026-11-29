Российский доклад по Украине привлёк внимание ЕС при обсуждении резолюции ООН
МИД РФ: Представители ЕС цитировали российский доклад по Украине в ООН
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Представители Евросоюза подробно разобрали и процитировали доклад МИД России по Украине в ходе работы над ежегодной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный российского внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
По словам дипломата, европейские представители посвятили разбору российских докладов значительную часть времени, отведённого для выступлений.
В частности, как утверждает Лукьянцев, представители ЕС цитировали положения документа, посвящённые прославлению пособников нацистов, распространению неонацистской идеологии в образовании и демонтажу памятников советским военачальникам.
Российский дипломат поблагодарил европейских коллег за внимание к работе МИД и пригласил их на презентации следующих докладов ведомства в Женеве и Вене.
Ранее Life.ru сообщал об одобрении российской резолюции против героизации нацизма Третьим комитетом Генассамблеи ООН. В поддержку документа выступили 117 государств, против — 53, ещё девять воздержались. Окончательное рассмотрение проекта на пленарном заседании Генассамблеи ожидается в декабре.