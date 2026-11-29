Представители Евросоюза подробно разобрали и процитировали доклад МИД России по Украине в ходе работы над ежегодной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный российского внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По словам дипломата, европейские представители посвятили разбору российских докладов значительную часть времени, отведённого для выступлений.

В частности, как утверждает Лукьянцев, представители ЕС цитировали положения документа, посвящённые прославлению пособников нацистов, распространению неонацистской идеологии в образовании и демонтажу памятников советским военачальникам.

Российский дипломат поблагодарил европейских коллег за внимание к работе МИД и пригласил их на презентации следующих докладов ведомства в Женеве и Вене.