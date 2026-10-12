Российский дроновод Конго раскрыл секреты подготовки к реальным боям на СВО

Новобранцев учат распознавать вражеские беспилотники по звуку и характеру движения, рассказал оператор FPV-дронов и разведывательных БПЛА с позывным Конго. По его словам, занятия проходят шесть дней в неделю, включая ночное время. Боец занимается подготовкой военнослужащих почти год.

Он отметил, что, помимо распознавания воздушных угроз, новобранцы осваивают работу с российскими беспилотниками. Штурмовиков также обучают взаимодействию с операторами при доставке провизии и других грузов. Говоря об отборе будущих операторов, собеседник RT пояснил, что сейчас рассматривает преимущественно молодых кандидатов.

Напомним, на учениях «Центр-2026» задействовали свыше 600 беспилотников и более 60 роботизированных систем. Основной этап манёвров прошёл 2 октября на Чебаркульском полигоне, где особое внимание уделили совместному применению обычной и беспилотной техники.