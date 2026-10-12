Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 17:59

Российский дроновод Конго раскрыл секреты подготовки к реальным боям на СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новобранцев учат распознавать вражеские беспилотники по звуку и характеру движения, рассказал оператор FPV-дронов и разведывательных БПЛА с позывным Конго. По его словам, занятия проходят шесть дней в неделю, включая ночное время. Боец занимается подготовкой военнослужащих почти год.

Он отметил, что, помимо распознавания воздушных угроз, новобранцы осваивают работу с российскими беспилотниками. Штурмовиков также обучают взаимодействию с операторами при доставке провизии и других грузов. Говоря об отборе будущих операторов, собеседник RT пояснил, что сейчас рассматривает преимущественно молодых кандидатов.

Сказал — передал команду: В России разработали голосовое управление группой дронов
Сказал — передал команду: В России разработали голосовое управление группой дронов

Напомним, на учениях «Центр-2026» задействовали свыше 600 беспилотников и более 60 роботизированных систем. Основной этап манёвров прошёл 2 октября на Чебаркульском полигоне, где особое внимание уделили совместному применению обычной и беспилотной техники.

Главные новости о Вооружённых силах России — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar