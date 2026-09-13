Российский дзюдоист Ендовицкий выиграл турнир Большого шлема в Будапеште

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в Будапеште. Спортсмен стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг.

В решающей схватке Ендовицкий одолел представителя Эстонии Марека-Адриана Масака.

Ещё одну награду российской команде принёс Нияз Билалов. Он завоевал бронзу в категории до 100 кг, победив в медальной схватке болгарина Бориса Георгиева. Билалов провёл результативную серию атак и завершил поединок иппоном.

Турнир Большого шлема проходил в Будапеште с 11 по 13 сентября. В соревнованиях участвовали более 500 дзюдоистов из 67 стран.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачёте турнира Большого шлема в Лозанне, проходившего 28–30 августа. Россияне завоевали семь наград (две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые), опередив Японию с шестью медалями и Германию.