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Регион
Опубликовано 10 октября, 17:22

Российский дзюдоист Инал Тасоев вышел в финал чемпионата мира в Баку

Инал Тасоев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Инал Тасоев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Российский дзюдоист Инал Тасоев вышел в финал чемпионата мира в Баку в весовой категории свыше 100 килограммов. В полуфинальной схватке 28-летний спортсмен победил представителя Азербайджана Джамала Гамзатханова.

В решающем поединке Тасоев встретится с ещё одним азербайджанским дзюдоистом — Ушанги Кокаури. Победа позволит россиянину стать трёхкратным чемпионом мира.

Ранее Тасоев дважды завоёвывал золото мировых первенств — в 2023 и 2025 годах. Кроме того, он является трёхкратным чемпионом Европы.

На данный момент в активе российской сборной три бронзовые награды чемпионата мира в Баку. Их обладателями стали Сабина Гилязова в категории до 48 килограммов, Мадина Таймазова — до 70 килограммов и Нияз Билалов — до 100 килограммов. Мировое первенство завершится 11 октября.

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Ранее Life.ru рассказывал о победе Инала Тасоева на турнире Большого шлема по дзюдо в Лозанне. В финале весовой категории свыше 100 килограммов россиянин одолел финна Мартти Пуумалайнена, завоевав своё 12-е золото на соревнованиях этой серии.

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Юрий Лысенко
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