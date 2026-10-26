Российский ефрейтор сбил дрон из автомата и спас двух раненых бойцов в зоне СВО

Гвардии ефрейтор Андрей Манько уничтожил ударный беспилотник и эвакуировал двух раненых сослуживцев в зоне специальной военной операции. Военнослужащий сбил дрон из стрелкового оружия по дороге к пострадавшим, после чего доставил их к медикам. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, Манько получил информацию о двух раненых военнослужащих и отправился к месту их нахождения. Во время движения автомобиль эвакуационной группы атаковал беспилотник противника.

Ефрейтор вовремя заметил приближающийся аппарат и открыл по нему огонь из стрелкового оружия. После уничтожения дрона группа продолжила движение и добралась до раненых.

На месте Манько оказал обоим сослуживцам первую помощь и остановил кровотечение. Затем военнослужащий организовал их эвакуацию в медицинское подразделение, где пострадавшим смогли оказать дальнейшую помощь.

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Артёме Дудинове, который доставлял боеприпасы, ударные беспилотники и продовольствие российским подразделениям. Во время одного из рейсов его автомобиль «Багги» атаковал FPV-дрон.

В результате удара машина получила повреждения ходовой части и не смогла продолжить движение. Несмотря на угрозу повторного налёта, Дудинов самостоятельно устранил неисправность.

После ремонта военнослужащий доставил груз по назначению. Как отметили в Минобороны, это позволило подразделениям продолжить выполнение задач по противодействию беспилотникам противника.

Ранее российский военнослужащий с позывным Топаз рассказал об эвакуации 82 человек из зоны боевых действий. По его словам, с конца 2025 года подразделение занималось вывозом раненых с передовой. Военным приходилось передвигаться по дорогам, где сохранялась угроза подрыва на минах и атак беспилотников. За время службы сам Топаз получил три ранения, включая одно тяжёлое.