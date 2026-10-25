«Страшно каждый раз»: Получивший три ранения боец ВС РФ рассказал о спасении сослуживцев на СВО
Боец ВС РФ Топаз рассказал, как вывез 82 человека через заминированные дороги
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Российский военнослужащий с позывным Топаз рассказал, как его эвакуационная группа за несколько месяцев вывезла 82 человека из зоны боевых действий, несмотря на минную опасность и угрозу атак беспилотников. Сам боец за время службы получил три ранения, одно из которых оказалось тяжёлым. Своей историей он поделился с военным корреспондентом RT Юлией Мартовалиевой.
По словам Топаза, в конце 2025 года командир роты поручил его отделению заниматься эвакуацией раненых. С тех пор военнослужащим приходилось регулярно отправляться за сослуживцами по опасным маршрутам, где сохранялась угроза подрыва на минах.
«Каждый выезд как первый... Страшно каждый раз... Но забирать товарищей надо», — признался военный.
Один из наиболее тяжёлых эпизодов произошёл во время выезда за погибшими и ранеными бойцами. Топаз заметил, что над маршрутом кружит украинский тяжёлый беспилотник типа «Баба-яга», однако боеприпасы с него не сбрасывают. Военнослужащие предположили, что дорога может быть заминирована.
Топаз двигался первым вместе со старшим стрелком. На одном из участков произошёл взрыв, предположительно, из-за мины. В результате военнослужащий получил перелом.
«Они грамотно заминировали перекрёсток... подрыв без поражающих элементов... я по своим следам развернулся», — вспоминает боец.
Несмотря на полученные ранения, Топаз продолжил рассказывать о работе эвакуационной группы и опасностях, с которыми сталкиваются военные при вывозе сослуживцев. Всего, по его словам, за несколько месяцев подразделению удалось эвакуировать 82 человека.
Ранее Life.ru рассказывал, как гвардии рядовой Сергей Бухталко помог эвакуировать пятерых раненых российских военнослужащих с линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны, боец оказал пострадавшим первую помощь, остановил кровотечения и организовал их вынос через пересечённую местность под угрозой обстрела. Всех пятерых удалось доставить к военным медикам.