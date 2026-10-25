«Страшно каждый раз»: Получивший три ранения боец ВС РФ рассказал о спасении сослуживцев на СВО

Российский военнослужащий с позывным Топаз рассказал, как его эвакуационная группа за несколько месяцев вывезла 82 человека из зоны боевых действий, несмотря на минную опасность и угрозу атак беспилотников. Сам боец за время службы получил три ранения, одно из которых оказалось тяжёлым. Своей историей он поделился с военным корреспондентом RT Юлией Мартовалиевой.

По словам Топаза, в конце 2025 года командир роты поручил его отделению заниматься эвакуацией раненых. С тех пор военнослужащим приходилось регулярно отправляться за сослуживцами по опасным маршрутам, где сохранялась угроза подрыва на минах.

«Каждый выезд как первый... Страшно каждый раз... Но забирать товарищей надо», — признался военный.

Один из наиболее тяжёлых эпизодов произошёл во время выезда за погибшими и ранеными бойцами. Топаз заметил, что над маршрутом кружит украинский тяжёлый беспилотник типа «Баба-яга», однако боеприпасы с него не сбрасывают. Военнослужащие предположили, что дорога может быть заминирована.

Топаз двигался первым вместе со старшим стрелком. На одном из участков произошёл взрыв, предположительно, из-за мины. В результате военнослужащий получил перелом.

«Они грамотно заминировали перекрёсток... подрыв без поражающих элементов... я по своим следам развернулся», — вспоминает боец.

Несмотря на полученные ранения, Топаз продолжил рассказывать о работе эвакуационной группы и опасностях, с которыми сталкиваются военные при вывозе сослуживцев. Всего, по его словам, за несколько месяцев подразделению удалось эвакуировать 82 человека.