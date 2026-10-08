Российский фигурист Арсений Федотов превзошёл юниорский рекорд мира
Фигурист Федотов набрал 91,38 балла и превзошёл мировой юниорский рекорд
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский фигурист Арсений Федотов набрал 91,38 балла в короткой программе на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате и превзошёл мировой юниорский рекорд. Предыдущий лучший результат принадлежал японцу Рио Накате и составлял 89,51 балла.
Официально достижение Федотова не будет внесено в статистику Международного союза конькобежцев. Российские спортсмены в нейтральном статусе не учитываются в международных рейтингах, а сам турнир относится к категории «Б», на соревнованиях которой рекорды ISU не фиксирует.
После объявления оценок 17-летний фигурист схватился за голову. Он признался, что ещё недавно подобные цифры на юниорском уровне казались ему фантастикой.
Федотов является двукратным чемпионом России среди юниоров. Сейчас спортсмен тренируется в группе Алексея Мишина после ухода из команды Этери Тутберидзе.
Российские юниоры в этом сезоне уже успели заявить о себе на международной арене после возвращения отечественных фигуристов на турниры ISU в нейтральном статусе. В августе Life.ru сообщал, что россияне выиграли все четыре дисциплины на этапе юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане.
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