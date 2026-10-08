Трусова чисто откатала короткую программу на турнире в Казахстане

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова), чисто исполнила короткую программу на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. За прокат российская фигуристка получила 77,39 балла.

Спортсменка выполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Произвольные программы участницы турнира серии «Челленджер» представят в пятницу, 9 октября. По итогам двух прокатов определятся победительница и призёры соревнований.

Ранее Life.ru сообщал, что Трусова и другие российские фигуристы вылетели в Алма-Ату с задержкой. До поездки в Казахстан спортсменка уже вернулась на международную арену и завоевала серебро сентябрьского турнира серии «Челленджер» в Токио.