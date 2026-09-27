Российский фигурист Семененко выиграл турнир в Словакии

Фигурист Евгений Семененко стал победителем Мемориала Ондрея Непелы в Братиславе, набрав 292,09 балла по итогам двух программ. Россиянин захватил лидерство уже после короткой, где стал единственным участником мужского турнира с результатом выше 100 баллов.

Семененко стал победителем Мемориала Непелы. Видео © X / Figure Skating Stuff

За короткую программу Семененко получил 101,16 балла. Он уверенно прошёл техническую часть проката: исполнил четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и тройной аксель. Особенно удачным оказался риттбергер — судьи оценили его с прибавкой в четыре балла. Вращения и дорожка шагов также получили четвёртый уровень.

Такой результат позволил Семененко опередить Даниэля Грассля на 2,06 балла. Итальянец набрал 99,10 балла, а третьим с 95,98 стал олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров. Казахстанец впервые вышел на лёд после победы в Милане и справился с каскадом четверной лутц — тройной тулуп и тройным акселем, однако допустил помарку на четверном тулупе.

В произвольной программе Семененко получил 190,93 балла и завершил турнир с суммой 292,09. Грассль набрал 179,70 и стал вторым с 278,80 балла. Шайдоров получил за произвольную 176,77 и занял третью строчку с 272,75.

Ранее 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр занял десятое место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми. Этот результат стал новым личным рекордом Александра. После короткой программы Плющенко-младший шёл 11-м. В произвольной он показал восьмой результат, что позволило ему подняться на одну строчку в итоговом протоколе. Победителем соревнований стал швейцарец Иэн Вайлер, получивший 221,72 балла.